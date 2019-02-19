Арбитражный суд Москвы оштрафовал клинику Елены Малышевой на 100 тыс. рублей

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы выдал постановление клинике Елены Малышевой и наложил штраф в размере 100 тыс. рублей по итогам заявления Росздравнадзора по Москве из-за выявленных нарушений. Соответствующие данные следуют из картотеки суда.

"Учитывая характер допущенных нарушений, а также учитывая, что вмененное административное правонарушение совершено ООО "Медицинский центр Елены Малышевой" впервые, суд считает возможным установить меру административной ответственности в виде административного штрафа в минимальном размере санкции… 100 тыс. рублей", - говорится в документе.

Согласно материалам дела, внеплановая проверка медицинского учреждения проводилась по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. "В ходе осмотра места осуществления медицинской деятельности… установлены грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по пластической хирургии", - говорится в документе.

В частности, в кабинетах отсутствовало необходимое оборудование, у некоторых хирургов отсутствовал необходимый стаж работы и образование, а большая часть медицинских изделий не проходила техническое обслуживание.