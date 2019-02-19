Эксперт: землетрясение не могло вызвать сход лавин и гибель тургруппы Дятлова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Землетрясение или иные движения из земных недр не могли вызвать сход лавин на севере Свердловской области, где произошла трагедия с группой Дятлова в 1959 году. Об этом во вторник сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института геофизики Уральского отделения РАН, доктор геолого-минералогических наук Владислав Щапов.

"Если мы находимся на перевале Дятлова, то нам землетрясение грозит тем же, чем цунами на дне океана - его никто даже не заметит. В районе горы Отортен не может быть землетрясений, способных вызвать движение снега, в частности лавин и снежных плит", - сказал Щапов.

Ранее эксперты опровергали версии лавины и схода снежных плит, объясняя это тем, что угол наклона Уральских гор не подразумевает схода снега, район не является лавиноопасным. Версию с ураганом тоже посчитали не убедительной, потому что в районе горы Отортен, где произошла трагедия, бывают только сильные ветра, а от резких порывов можно скрыться, перейдя за холм.

Щапов подтвердил точку зрения экспертов, отметив, что склоны в районе перевала Дятлова не дотягивают до угла наклона, требуемого для схода лавины, почти 20 градусов.

"Перевал Дятлова - это холм, на который можно запросто заехать на легковой машине. Это не скала и не обрыв. На обсуждаемом нами участке землетрясение не могло вызвать сход лавин", - добавил Щапов.

О группе Дятлова

Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять туристов - лыжников турклуба Уральского политехнического института (ныне Уральский федеральный университет) - пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.

Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей манси, ссора между туристами.