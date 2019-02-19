Росгвардия разработала законопроект, призванный повысить уровень безопасности в школах

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Росгврадия подготовила законопроект и несколько постановлений правительства, которые направлены на повышение уровня безопасности в образовательных учреждениях России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства, ссылаясь на заместителя директора Росгвардии Сергея Лебедева.

"Вопросы повышения безопасности образовательных организаций требуют комплексного подхода, включая внесение изменений в действующее законодательство. В этом плане Росгвардией проделан значительный объем работы. В частности, поддержан правительством РФ и внесен в Госдуму законопроект о внесении изменений в федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подготовлено два проекта постановлений правительства, содержание которых направлено на установление специальных требований к охранным организациям, предоставляющим свои услуги на объектах образования. Это повысит качество охраны", - сказал он на оперативном совещании в Тюмени, где прошла встреча с участием командования Уральского округа Росгвардии.

В пресс-службе ведомства отметили, что Лебедев также принял участие в выездном совещании под председательством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, на котором обсуждались вопросы безопасности в учебных заведениях и на транспорте.

В 2018 году произошло несколько резонансных событий в образовательных учреждениях. Так, в конце 2018 года в Керчи студент политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу, в результате чего погиб 21 человек, еще более 50 пострадали.