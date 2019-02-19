Власти Вологодской области считают, что принятые тарифы по обращению с отходами обоснованы

ТАСС, 19 февраля. Утвержденные в Вологодской области тарифы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) приняты в соответствии с законодательством и обоснованы, сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее областная прокуратура сочла тарифы необоснованными, поскольку при проверке в департаменте топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и тарифного регулирования региона не нашлись документы, подтверждающие включенные в тариф "прочие административные расходы". У регоператора "Чистый след", который обслуживает запад области, такие расходы составили на 2019 год более 90 млн рублей, у компании "Аквалайн", которая обслуживает восток, - более 100 млн. Прокуратура рекомендовала областному правительству принять меры и исключить необоснованные расходы.

"Тарифные решения по обращению с ТКО обоснованы и приняты с соблюдением норм действующего законодательства. Департаментом ТЭК проведена экспертиза экономической обоснованности тарифа, он установлен на экономически обоснованном уровне. Суммы более 90 млн рублей регионального оператора "Чистый след" и более 100 млн рублей "Аквалайн", отнесенных к прочим административным расходам, отсутствуют в структуре затрат, не рассматривались и не утверждались. При этом величина собственной необходимой валовой выручки регионального оператора, учтенная в тарифе, полностью соответствует п. 94 методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с ТКО, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что механизм действия новой системы отлаживается на практике только с начала 2019 года. К декабрю департамент ТЭК произведет корректировку финансовых потребностей с учетом факта понесенных затрат, и существующий тариф может быть пересмотрен. В случае изменения федерального законодательства, это может произойти и раньше.

С 1 января 2019 года 70 из 85 субъектов РФ перешли на новую систему обращения с отходами, которая призвана сделать этот рынок прозрачным, цивилизованным и исключить серые схемы. Ответственность за обращение с отходами передали от разрозненных компаний крупным региональным операторам. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.

На всей территории Вологодской области введена единая плата за вывоз мусора для граждан: 140 рублей с человека в городах и 113 рублей - в сельской местности. Расходы льготных категорий граждан частично компенсируют из областного бюджета, на это выделено около 70 млн рублей.