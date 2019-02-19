Молдавия не впустила съемочные группы НТВ и "Россия1"

КИШИНЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Пограничная полиция Молдавии отказала во въезде в республику съемочным группам НТВ и "Россия1", которые планировали взять интервью у президента республики Игоря Додона. Об этом сообщает во вторник пресс-служба администрации президента.

"Власти в очередной раз запретили въезд в Республику Молдова двум съемочным группам российских телеканалов НТВ и "Россия1", которые намеревались взять интервью у президента РМ Игоря Додона. Мы решительно осуждаем подобные действия и расцениваем их как новый вызов со стороны власти по отношению к нашему партнеру - Российской Федерации, как явное ограничение доступа журналистов к информации", - говорится в сообщении.

Ранее пограничная полиция Молдавии неоднократно отказывала во въезде в республику российским артистам, политологам, общественным деятелям и журналистам, среди которых были представители НТВ, РЕН ТВ, LifeNews и других СМИ.