Елена Малышева сообщила об устранении нарушений, выявленных в ее клинике

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Клиника Елены Малышевой устранила нарушения, выявленные во время проверки Росздравнадзора, сейчас к медицинскому центру претензий нет. Об этом ТАСС рассказала во вторник сама российский врач и телеведущая Елена Малышева.

Ранее ТАСС сообщил, что арбитражный суд Москвы выдал постановление клинике Малышевой и наложил штраф в размере 100 тыс. рублей по итогам заявления Росздравнадзора по Москве из-за выявленных нарушений.

"Проверки Росздравнадзора призваны выявить соответствие оборудования медицинского учреждения и ведения документации требованиям, изложенным в порядках оснащения клиники, - пояснила Малышева. - Безусловно, все нарушения были сразу устранены".

При этом врач добавила, что "практика штрафов клиник после проверки является очень распространенной, штрафуются тысячи клиник". Она отметила, что "когда нарушения не угрожают жизни пациентов - накладываются штрафы". Малышева рассказала, что "проверка Росздравнадзора показала, что угроз для пациентов нет, а это самое главное".

"Я также думаю, что в нашей профессии нет мелочей, - подчеркнула Малышева. - И самое главное, чтобы даже те вещи, которые на первый взгляд кажутся излишними, например, ростомер в кабинет врача, даже они должны быть выполнены для того, чтобы пациенты были спокойны. Все врачи, которые у нас работают - это врачи высочайшего класса, а это самое главное. Но, еще раз повторю, все замечания были устранены сразу, и сейчас к нам претензий нет".