В чемпионате WorldSkills в Коми впервые приняли участие специалисты старше 50 лет

СЫКТЫВКАР, 19 февраля. /ТАСС/. Участники категории "50+" впервые приняли участие в проходящем в эти дни IV открытом региональном чемпионате "Молодые профессионалы Республики Коми - 2019". Об этом ТАСС рассказала во вторник руководитель регионального центра "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), директор Сыктывкарского политехнического техникума Лариса Волощук.

"Чемпионат по стандартам WorldSkills проходит в республике в четвертый раз и наиболее масштабно за все время проведения. Впервые соревнуются участники возрастной группы "50+" в категории "Навыки мудрых" по трем компетенциям: ремонт автомобиля, хлебопечение, медицинский и социальный уход", - сообщила она.

По словам Волощук, в целом на соревнования заявились 202 участника со всей республики: студенты, школьники, специалисты старше 50 лет, а также 217 экспертов. Чемпионат проходит почти по 20 компетенциям, в том числе по четырем новым: кузовной ремонт, обслуживание грузовой техники, эксплуатация сельскохозяйственных машин, информационные и кабельные сети. После некоторого перерыва вновь открыты состязания среди юниоров - школьники соревнуются в компетенциях "эстетическая косметология", "предпринимательство" и "электроника".

Соревнования проходят с 18 по 22 февраля на девяти площадках, где участники могут напрямую общаться с потенциальными работодателями и получить приглашения на работу. Такие примеры в регионе были, отмечают организаторы.

О чемпионате

WorldSkills International (WSI) - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки по всему миру. Россию официально приняли в состав международной организации 17 мая 2012 года.

Региональные чемпионаты "Молодые профессионалы" - это самые масштабные в России соревнования по стандартам Worldskills среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет. Они способствуют профориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик. Республика Коми присоединилась к движению в 2015 году. Финал VII национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) пройдет в мае 2019 года в Казани.