Проверку газового оборудования начнут в Ингушетии после двух взрывов газа

МАГАС, 19 февраля. /ТАСС/. Проверку газового оборудования проведут во всех муниципалитетах Ингушетии после произошедших накануне двух взрывов в частных домах Назрановского района республики. Об этом во время совещания по социально-экономическому развитию республики сказал глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Ранее сообщалось, что в понедельник при взрыве бытового газа в Назрани пострадали пять человек - трое детей и двое взрослых. Также произошел взрыв в частном доме сельского поселения Кантышево, в результате пострадала женщина.

"Даю поручение всем главам муниципалитетов в марте провести месячник по профилактике инцидентов связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования. Общественные и молодежные советы должны пройти каждый дом совместно с газовиками, МРСК и начинать с тех домов, где мы видим реальную опасность, это так называемые вагончики. Надо помочь людям бесплатно и правильно подключаться к сетям - необходимо обезопасить людей, детей", - сказал Евкуров.

Также глава региона сообщил, что пострадавшим семьям будет оказана бесплатная помощь в восстановлении системы газоснабжения в доме, чтобы устранить все неполадки, которые привели к ЧП. Евкуров добавил, что всю информацию о проводимых проверках в частных домах будут распространять на канале местного телевидения.

"Больше передач на телевидении необходимо показывать на эту тему. Каждый день вы будете докладывать в оперативный штаб, который будет на месте создан, сколько выявлено нарушений. Приглашать телевидение, снимать нарушения, показывать эти нарушения, почему их нельзя допускать и к чему все это могло привести", - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что все пострадавшие при взрывах в Назрановском районе будут направлены на лечение в федеральный ожоговый центр Нижнего Новгорода. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, по данному факту следователями проводится доследственная проверка в порядке ст.144-145 УПК РФ, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.