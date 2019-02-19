Глава МЧС потребовал от руководителей шести регионов усилить меры пожарной безопасности

"Прошу принять действенные меры по исполнению полномочий, предоставленных органам власти регионов федеральными законами "О пожарной безопасности" и "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", - говорится в документе.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев направил руководителям шести регионов обращение, в котором потребовал усилить работу по обеспечению пожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Обращения направлены к главам Волгоградской, Иркутской, Кемеровской, Курганской областей, Башкирии и Хабаровского края из-за участившихся случаях гибели детей при пожарах.

В МЧС назвали основные причины пожаров, в которых гибнут дети: нарушение правил эксплуатации электрического оборудования (36,8%) и печного отопления (9,4%), неосторожное обращение с огнем (35,7%), в том числе шалость детей (16,5%). Сопутствующими факторами большинства трагедий стали оставление детей без присмотра, неблагоприятный психологический климат в семье, иные причины социально-бытового характера.

По данным МЧС, пожары, в результате которых гибнут дети, происходят в многоквартирных жилых домах и частных домовладениях, где инспекторы Государственного пожарного надзора не имеют права проводить обследования и проверки. "В связи с этим ответственность за профилактическую работу ложится на органы государственной власти субъектов, в том числе планирование бюджетов всех уровней для ее проведения", - подчеркнули в МЧС.

Одной из действенных мер борьбы с гибелью людей на пожарах в МЧС назвали установку в домах, где проживают многодетные семьи и семьи из группы риска, автономных пожарных извещателей. Эта работа ведется в рамках программ самих регионов. В 2018 году специалисты зафиксировали более 400 срабатываний таких датчиков, в каждом из этих случаев детей спасли родители, которые услышали сигнал. В этом году в подобных ситуациях удалось спасти 22 ребенка.