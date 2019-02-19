В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная 100-летию образования Башкирии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Межрегиональная этнографическая выставка традиционной культуры башкир "Мой край, возлюбленный навек...", посвященная 100-летию образования Республики Башкортостан и 100-летию со дня рождения башкирского поэта Мустая Карима, открылась в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала в Екатеринбурге. Об этом сообщили журналистам в департаменте информполитики Свердловской области.

"Во вторник в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала открылась межрегиональная этнографическая выставка традиционной культуры башкир "Мой край, возлюбленный навек...", посвященная 100-летию образования Республики Башкортостан, 100-летию со дня рождения Мустая Карима, 265-летию со дня рождения Салавата Юлаева. В экспозицию выставки вошли редкие и ценные для многих поколений экспонаты: музыкальные инструменты и предметы быта, национальные костюмы и книги, старинные и современные фотографии, произведения декоративно-прикладного искусства, древнее жилище кочевников (юрта), атмосфера которого непременно поможет посетителям выставки прочувствовать кочевую жизнь башкирских племен", - сказали в департаменте.

Директор центра Виктория Новопашина рассказала ТАСС, что на выставке представлено более 300 работ. "Экспонаты, в первую очередь, из Национального музея Республики Башкортостан, Мечетлинского историко-краеведческого музея, также часть фонда Центра традиционной народной культуры Среднего Урала и частных коллекционеров", - сообщила она.

Новопашина отметила, что самыми ценными экспонатами являются комплексы одежды и предметы традиционных промыслов и ремесел башкир. "Это, в первую очередь, полотенца, рушники, ковры. Ковроткачество очень традиционно для башкир, оно развито, и на выставке представлены многочисленные ковры, ковровые дорожки. Поэтому выставка получилась очень яркая, насыщенная", - пояснила она.

Экспозиция продлится до 15 апреля.