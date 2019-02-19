Мединский поддержал предложение оборудовать подсветку на мемориале в Трептов-парке

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министр культуры, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский поддержал идею к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне оборудовать подсветку памятника советскому воину в Трептов-парке. Соответствующее предложение во вторник высказал председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич в ходе заседания Центрального совета РВИО.

"В январе я был в Берлине в рабочей командировке и вечером поехал в Трептов-парк. Он вообще не освещается, там нет ни вывесок, ни указателей. Мы полчаса искали вход, и, подсвечивая себе дорогу телефонами, увидели вдали абсолютно темный монумент. Это производит крайне гнетущее впечатление, когда своими глазами видишь, что в Германии пытаются забыть, что произошло 74 года назад", - рассказал Малькевич.

Председатель РВИО поддержал это предложение. "Мы могли бы обратиться в компанию, которая занимается профессиональной подсветкой парков. Давайте подсветим это знаковое место, это было бы очень символично в год 75-летия Победы", - сказал Мединский.

Он предложил обратиться в посольство России в Германии, чтобы согласовать все детали будущего проекта. "Надо обратиться в наше посольство, чтобы согласовать вопросы с муниципалитетом, но это несложно, все решаемо. Мы окажем и организационную, и финансовую помощь. Тем более, с учетом современных технологий расходы на освещение будут ничтожны, в основном затраты будут на оборудование", - подчеркнул министр.

По словам представителя Общественной палаты, шансы на успешную реализацию этого проекта весьма высоки. "Есть сразу несколько направлений работы. Это и позиция власти в лице министерства культуры, оно будет задействовать МИД и посольство. Есть РВИО как общественно-государственная организация, есть Общественная палата, думаю, что найдется и социально ответственный бизнес", - добавил Малькевич.

Трептов-парк связан с расположенным в нем мемориальным комплексом, в центре которого - отлитая из бронзы фигура советского солдата со спасенной немецкой девочкой на руках, разрубающего мечом свастику. Комплекс был создан скульптором Евгением Вучетичем и архитектором Яковом Белопольским. Он был открыт в мае 1949 года и считается одним из самых известных воинских мемориалов.