Власти Адыгеи намерены сформировать у жителей культуру обращения с бытовым мусором

МАЙКОП, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены формировать у жителей региона экологическую культуру обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщил во вторник глава республики Мурат Кумпилов.

"Мы на постоянном контроле держим санитарное состояние населенных пунктов, реагируем на жалобы населения, но важно и у жителей формировать экологическую культуру в области обращения с твердыми коммунальными отходами", - сказал он. Кумпилов напомнил, что в республике продолжается внедрение новой системы обращения с коммунальными отходами, которое, по словам главы региона, "в целом идет по плану". "Есть вопросы, но они оперативно решаются", - отметил он.

В этой связи в пресс-службе главы республики ТАСС напомнили, что по поручению Кумпилова были проанализированы все составляющие тарифа на вывоз ТКО, выявлены резервы снижения платы для жителей сельской местности. "В результате принято решение об изменении величины оплаты за вывоз ТКО в сельской местности и снижении тарифа для сельских поселений примерно на 30 рублей - до 70 рублей с человека ежемесячно", - заметил собеседник агентства.

Он напомнил о применяемом в регионе дифференцированном подходе к начислению оплаты за вывоз мусора для сельских и городских населенных пунктов, а также для жителей частных домовладений и многоквартирных домов. В этой связи сам Кумпилов сообщил о предусмотренных средствах на меры социальной поддержки и призвал граждан активнее пользоваться льготами при отплате услуг за жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, для корректировки нормативов накопления ТКО Кумпилов поручил профильным специалистам, представителям республиканского минстроя и муниципалитетов совместно с активистами ОНФ и общественниками-экологами провести сезонные замеры накоплений ТКО, чтобы определить их фактическую норму.