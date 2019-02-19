Власти Адыгеи поддержат переселение в регион проживающих за рубежом соотечественников

МАЙКОП, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Адыгеи окажут содействие добровольному переселению в республику из-за рубежа соотечественников, профессионализм которых востребован в экономике и социальной сфере, соответствующая госпрограмма поддержана правительством страны. Об этом ТАСС сообщили в комитете по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Адыгеи.

"Правительство страны поддержало разработанную республикой госпрограмму "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Адыгея соотечественников, проживающих за рубежом", рассчитанную на три года - с 2019 по 2021. Ее цель - поддержать переселение квалифицированных кадров из числа соотечественников, проживающих в ближнем и дальнем зарубежье, для социально-экономического развития республики", - сказали в комитете.

Пилотным муниципалитетом, принимающим высококвалифицированных врачей, инженеров, строителей, учителей и других востребованных в экономике и социальной сфере профессионалов разных национальностей, станет Красногвардейский район. Заявка на востребованность кадров оформлена Центром занятости. В этом году участниками госпрограммы могут стать пять желающих переехать в Адыгею и владеющих русским языком соотечественников, а также члены их семей. Таким образом, в 2019 году выбрать республику постоянным местом жительства смогут порядка 20 человек, пояснили в комитете республики.

"Реализация госпрограммы на 90% будет профинансирована из федерального бюджета, софинансирование из бюджета республики составит порядка 5 млн рублей", - уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Адыгея, в частности, за последние два десятилетия приняла около 2 тыс. этнических адыгов (черкесов), вернувшихся из сербского края Косово, а также из Сирии, Турции, Израиля, Иордании и других стран Ближнего Востока, куда их предки были переехали после Кавказской войны. Особенно активно соотечественники возвращались на историческую родину после вооруженных конфликтов, в частности, в Косове и Сирии.