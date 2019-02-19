Twitter вводит правила размещения политрекламы в Евросоюзе, Индии и Австралии

ТАСС, 19 февраля. Twitter введет правила размещения политической рекламы на территории Евросоюза, а также в Индии и Австралии. Об этом говорится в пресс-релизе компании, распространенном во вторник.

Отмечается, что изменения будут схожи с теми, которые были введены в США в мае 2018 года - заказчик рекламных материалов обязан пройти сертификацию, а также маркировать оплаченные посты и указывать источник их финансирования. Изменения в правилах размещения политической рекламы вступят в силу 11 марта, поле чего "только сертифицированные рекламодатели смогут проводить политические кампании".

1 февраля администрация сети микроблогов зафиксировала попытку повлиять на промежуточные выборы в США в ноябре 2018 года с помощью аккаунтов, якобы связанных с Россией, Ираном и Венесуэлой. В Twitter отметили, что проанализировали активность в соцсети в период выборов и пришли к выводу, что в ней имели место попытки убедить американцев не голосовать. Они предпринимались по большей части находящимися в США.

Американские СМИ и законодатели неоднократно выступали с утверждениями о том, что Россия якобы размещала в социальных сетях политическую рекламу, чтобы посеять раздор в американском обществе и повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году. Представители Facebook, Twitter и компании Google выступали в связи с этим на слушаниях в Конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ранее комментировавший утверждения на эту тему, заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в соцсетях и не знает, кто стоит за такими заказами.