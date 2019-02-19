Каноническая УПЦ считает новые традиции Православной церкви Украины религиозным популизмом

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Религиозные традиции, которые намерена ввести новая церковная структура Украины - Православная церковь Украины (ПЦУ), являются не больше чем манипуляцией, рассчитанной на тех, кто не опирается в своей вере на Библию. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил руководитель информационного отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископ Климент, комментируя намерения ПЦУ разрешить верующим ходить в храмы без платков и в джинсах, а также другие инициативы.

"Безусловно, предписание носить головной убор для женщины придумали не священники. Об этом сказано в Библии. Поэтому представителям "ПЦУ", прежде чем заниматься религиозным популизмом, было бы хорошо научить своих прихожан читать Слово Божие в Новом Завете. Для тех, кто это делает, вопросы о косынке на голове, скамеечках (в ПЦУ предложили установить больше скамеек в храмах - прим. ТАСС), джинсах и прочем подобном отпадают сами по себе", - отметил он.

При этом архиепископ напомнил, что в XXI веке женщин с непокрытой головой или джинсах, "которые делают свои первые шаги в Доме Божием", уже никто не выгоняет из храмов православной церкви. Поэтому, по его мнению, идеи ПЦУ в части дресс-кода - "не больше чем манипуляция, рассчитанная на тех, кто давно не заходил в церковь и не очень представляет, что там происходит".

Комментируя инициативу ПЦУ о переходе на украинский язык богослужений, Климент напомнил, что этот вопрос в канонической Украинской православной церкви и без томоса об автокефалии, выданного Константинопольским патриархатом ПЦУ, решался в зависимости от пожеланий прихожан. "Есть много приходов нашей церкви, где богослужение совершается на украинском, румынском языках, на закарпатском диалектном языке", - напомнил он. В то же время архиепископ подчеркнул, что "большинство верующих УПЦ предпочитают совершение богослужений на церковнославянском языке, так как переводы на современные языки зачастую лишают богослужение его возвышенности и, как часто говорят, неотмирности, то есть сосредоточенности на Божественном".

Ранее дьякон новой церковной структуры Украины Михаил Омелян сообщил, что ПЦУ позволит женщинам не надевать головные уборы в храмах и отойдет от ряда других традиций. Язык богослужений будет меняться на украинский. При этом в ПЦУ пока официальной позиции по этому поводу не представили.

Раскол на Украине

Нынешнее руководство Украины с момента прихода к власти в результате государственного переворота в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года президент страны Петр Порошенко обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию.

15 декабря 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен "объединительный собор", на котором было объявлено о создании так называемой Православной церкви Украины. 6 января этого года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Как каноническая Украинская православная церковь, так и Русская православная церковь считают новую структуру раскольнической. Другие поместные церкви либо осудили действия Константинополя, либо ограничились "демонстративным молчанием" - ни одна из них не поздравила Епифания с получением томоса.