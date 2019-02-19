В Петербурге могут ввести запретные зоны для автомобилей низких экоклассов в центре города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ) рассматривает возможность организации зон, ограничивающих въезд автомобилей низких экологических классов, в центральных районах города: Василеостровском, Петроградском, Центральном и Адмиралтейском. Об этом сообщил во вторник начальник отдела организации дорожного движения городского комитета Евгений Воробьев на заседании профильной комиссии по экологической защите населения в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.

Для подготовки технологии реализации проекта и определения перспективных районов для размещения соответствующих зон, депутаты из профильной комиссии на этой неделе обратятся к врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову с предложением организовать рабочую группу.

"На этой неделе мы получили поручение Минтранса РФ проработать вопросы возможностей и условий введения зон ограничения для движения неэкологического транспорта. <…> Мы предлагаем рассмотреть возможность организации этой зоны в центральных районах города: Василеостровском, Петроградском, Центральном и Адмиралтейском районах", - сказал он.

Городской комитет по природопользованию направил в КРТИ список из 97 магистралей Санкт-Петербурга, на которых наблюдается повышенная концентрация загрязняющих веществ в результате движения автотранспорта, добавил Воробьев.

Положительную оценку ввода ограничивающих зон в центре Петербурга дал начальник отдела государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды комитета по природопользованию Александр Григорьев. "Если говорить о выбросах автотранспорта, от этого более всего страдает центр города, и мера по ограничению въезда в центр города транспортных средств с низким экологическим классом, безусловно, будет способствовать улучшению экологической ситуации", - отметил он.

О готовности инфраструктуры

Как ранее сообщила ТАСС депутат местного Законодательном Собрания, председатель профильной комиссии по экологической защите населения, город пока не готов к вводу запретных зон для автомобилей низких экологических классов. Проект потребует развития городской транспортной инфраструктуры, в частности, расширения сети перехватывающих парковок и выделенных полос для общественного транспорта.

По данным пресс-службы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, 23 января вице-премьер РФ Максим Акимов поручил правительствам Москвы и Санкт-Петербурга совместно с Минтрансом, МВД, Минпромторгом и Минприроды представить проект создания зон, запрещающих въезд для транспорта низких экологических классов. Одним из путей решения проблемы загрязнения воздуха в крупных городах является введение ограничений для транспорта классов "0", "1", "2" и "3", считают в совете.