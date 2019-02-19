Отказавшуюся от Манту школьницу в Перми допустят к экзаменам по справке от фтизиатра

ПЕРМЬ, 19 февраля./ТАСС/. Ученицу 9 класса гимназии № 3 города Перми, родители которой отказались делать ребенку реакцию Манту, из-за чего ее не допустили к собеседованию по русскому языку, допустят к занятиям и собеседованию по справке от фтизиатра. Об этом ТАСС сообщили в департаменте образования администрации города Перми.

"Ученице нужно получить справку от фтизиатра, тогда школа сможет допустить ее до собеседования по русскому языку, которое является допуском к выпускным экзаменам", - сообщили в департаменте.

Как сообщалось ранее, родители девятиклассницы и третьеклассницы гимназии № 3 города Перми отказались делать дочерям реакцию Манту, а предпочли более прогрессивный тест T-spot. Результаты показали - обе здоровы. Директор гимназии издал приказ, который запрещает школьницам находиться в учебном заведении. Их не допускают до уроков, а девятиклассницу не допустили до собеседования по русскому языку, которое является допуском к выпускным экзаменам. По информации телеграм-канала Mash ученица гимназии , которую не пускают в школу из-за отсутствия реакции Манту, может остаться без аттестата.

Заместитель директора гимназии № 3 города Перми Елена Батуева пояснила, что учебное заведение действительно не допускает школьниц до занятий и собеседования, но руководство гимназии действует на основании предписания главного санитарного врача Пермского края. "Не мы не допускаем, а школа действует на основании предписания главного санитарного врача Пермского края, в котором сказано, что ребенок без Манту не может посещать учебное заведение ", - рассказала она.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в апреле прошлого года в отношении гимназии было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование, и в результате были выявлены нарушения санитарных правил по профилактике туберкулеза. "Данные нарушения выразились в допуске детей в образовательную организацию без проведения туберкулиновой диагностики и заключения фтизиатра. По данному факту должностное и юридическое лицо привлечены к административной ответственности", - сказано в сообщении, размещенном во вторник на сайте ведомства.

Управление информирует, что дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача- фтизиатра об отсутствии заболевания.