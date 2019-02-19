Союз журналистов России осудил отказ во въезде в Молдавию журналистам РФ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) осудил отказ российским журналистам телеканалов НТВ и "Россия-1" во въезде в Молдавию, назвав такой отказ недружественным и демонстративным. Об этом во вторник ТАСС сообщил секретарь СЖР Тимур Шафир.

Ранее глава пресс-службы пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки заявила ТАСС, что направлявшиеся на интервью с президентом Молдавии Игорем Додоном съемочные группы телеканалов НТВ и "Россия-1" были депортированы, так как не отвечали условиям прохождения границы и не указали цель визита. Она уточнила, что двух журналистов НТВ отправили обратным самолетом в Москву еще в понедельник, а во вторник было отказано во въезде еще трем журналистам телеканала "Россия-1", которые также были депортированы. Администрация президента Молдавии решительно осудила действия полиции, обвинив правительство в ограничении доступа журналистов к информации, а также новом выпаде в адрес РФ.

"Запрет на въезд в Молдавию является очередным, недружественным и демонстративным действием в отношении российских СМИ и журналистов, чьей профессиональной обязанностью и долгом является объективное и беспристрастное освещение процессов, происходящих в мире и в регионе стран СНГ", - заявил Шафир.

Он добавил, что журналисты были и остаются основными проводниками, связующим звеньями в диалоге стран и народов. "Трудно представить, что некие правительственные структуры сознательно готовы пойти на этот цензурный и запретительный шаг, тем более в стране, претендующей на членство в Евросоюзе. К сожалению для журналистики, молдавским властям это удалось", - сказал Шафир.