Комитеты Думы запросят у Ura.ru сведения о новости про запрет на покупку авто без гаража

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи вместе с комитетом по безопасности и противодействию коррупции запросят у редакции портала Ura.ru информацию, касающуюся публикации о том, что в российском парламенте якобы обсуждается запрет на продажу автомобилей лицам, не имеющим места для его парковки или гаража. Об этом журналистам во вторник сообщил глава информационного комитета Леонид Левин.

"Со стороны комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи и комитета по безопасности и противодействию коррупции будет направлен запрос в адрес редакции информационно-аналитического агентства "Ura.ru" о предоставлении информации относительно происхождения спорной публикации. Рассчитываем, что конструктивный диалог с изданием позволит достичь максимально детального и прозрачного понимания ситуации", - сказал депутат.

Глава комитета напомнил, что по закону о СМИ редакция портала "вправе не раскрывать свои источники". Но так как данная публикация вызвала широкий общественный резонанс, в Госдуме рассчитывают, что портал "сам заинтересован прояснить ситуацию", добавил он.

Ранее поручение направить такой запрос дал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он попросил "разобраться в этом вопросе, изучить, кто является учредителем данного средства массовой информации", пригласить на заседания комитетов представителей редакции, уточнить источник опубликованной информации.

Комитет Госдумы по транспорту и строительству и ряд депутатов опровергли информацию, опубликованную порталом.