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Проект "Мечтай со мной" реализовал мечту онкобольного мальчика встретиться с Дроздовым

Также ребенку провели экскурсию по студии-квартире художника Никаса Сафронова
Николай Дроздов и Матвей Лебедев Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Описание
Николай Дроздов и Матвей Лебедев
© Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Волонтеры благотворительного проекта "Мечтай со мной" воплотили в жизнь желание 10-летнего Матвея Лебедева из Нижнего Новгорода, у которого острый лимфобластный лейкоз, встретиться с ведущим передачи "В мире животных" Николаем Дроздовым. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", которая является платформой 15 проектов, в том числе - "Мечтай со мной".

"В Москве волонтеры благотворительного проекта "Мечтай со мной" реализовали заветное желание 10-летнего Матвея Лебедева из Нижнего Новгорода, который мечтал встретиться с ведущим передачи "В мире животных" Николаем Николаевичем Дроздовым <...> У 10-летнего Матвея острый лимфобластный лейкоз, но болезнь не мешает мальчику открывать для себя богатство и разнообразие мира. Матвей любит животных и может рассказывать о них часами. В будущем Матвей хочет стать ветеринаром, он будет лечить животных, а также защищать и охранять тех, кто занесен в Красную книгу", - говорится в сообщении.

Встреча состоялась в студии-квартире художника Никаса Сафронова, где Матвею сначала провели экскурсию. После этого он отправился в комнату, где его ждал Дроздов. "Матвей не ожидал такой встречи, поэтому поначалу опешил и не верил своим глазам! "Я во сне и не хочу просыпаться!", - говорится в сообщении о реакции Матвея.

Ранее президент Владимир Путин 6 декабря 2017 года на торжественном концерте, посвященном первому национальному Дню волонтера объявил 2018 год в Российской Федерации Годом добровольца (волонтера).

Проект "Мечтай со мной" реализует желания детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с опасными для жизни заболеваниями. Волонтеры не дарят подарки, они организуют события, которые оставят положительные эмоции и воспоминания. Заявки на участие волонтеры в медицинских заведениях и социальных учреждениях, а также их можно подать на официальном сайте организации.

АНО "Россия - страна возможностей" учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Основными целями организации является создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

Теги
РоссияДроздов, Николай Николаевич
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