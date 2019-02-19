Минюст признал Центр поддержки и содействия развитию СМИ иностранным агентом

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции России включило Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

По данным, опубликованным на сайте Минюста, Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации стал 73-й организацией в реестре НКО-иноагентов.

"19 февраля 2019 года Минюст России в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" включил Частное учреждение "Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минюсте, "факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Москве внеплановой документарной проверки".

По данным открытых источников, центр, зарегистрированный в Москве в 2015 году, занимается научными исследованиями и разработками в области общественных и гуманитарных наук, изданием газет и книг.

Закон об НКО - иностранных агентах

Закон об НКО - иностранных агентах принят летом 2012 года. Он обязывает организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, принимать статус иностранных агентов с последующим занесением в специальный реестр. НКО - иностранные агенты обязаны указывать при публикации материалов в интернете и СМИ этот статус.

В течение почти двух лет вступление в реестр было фактически добровольным, но в начале июня 2014 года был подписан закон о принудительном включении в реестр. Согласно документу, Минюст может принудительно включать в реестр НКО - иностранных агентов организации, которые фактически являются таковыми, но не подали соответствующее заявление. Данное решение ведомства можно обжаловать в суде.

За непредоставление или несвоевременное предоставление НКО данных о выполнении функций иноагента, а также предоставление их "в неполном объеме или искаженном виде" законодательство предусматривает административный штраф. Его сумма для должностных лиц составляет от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а для юридических - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

За злостное уклонение от этих обязанностей предусмотрена уже уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.