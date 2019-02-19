В Калужской области закрыли полигон на который незаконно вывозили отходы

КАЛУГА, 19 февраля. /ТАСС/. Полигон "Товарково" в Калужской области, на который незаконно свозили твердые коммунальные отходы из Московской области, закрыт. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

16 января сотрудники УМВД по Калужской области задержали два мусоровоза на территории полигона в поселке Товарково, под слоем грунта в кузовах находились твердые коммунальные отходы. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что на полигон, закрытый для захоронения, но открытый для складирования, отходы из Подмосковья вывозились с июня 2018 года.

"Ранее полигон был открыт для складирования, но закрыт для захоронения, но вопреки запрету суда отходы туда свозились. В настоящий момент полигон "Товарково" закрыт полностью. Директору муниципального предприятия, обслуживающего полигон, внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено", - уточнил ТАСС представитель прокуратуры Калужской области.

В пресс-службе калужской прокуратуры уточнили, что материалы проверки переданы в Управление федеральной службы судебных приставов по Калужской области по п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ ("Злостное неисполнение решения суда").

Ранее сообщалось, что Дзержинский межрайонный следственный отдел СУ СК по Калужской области возбудил уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере за возможность складирования твердых коммунальных отходов (ТКО) из Московской области на закрытом полигоне в Калужской области. Мастер автотранспортного участка муниципального унитарного предприятия "Благоустройство поселок Товарково" обеспечивал беспрепятственную выгрузку ТКО на территорию полигона без заключения договоров на складирование и вывоз отходов.