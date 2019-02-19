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В Башкирии наградили посадивший самолет с горящим двигателем в Уфе экипаж Ту-204

Росавиация также представила экипаж к наградам

УФА, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Башкирии вручили госнаграды и ордена экипажу Ту-204, сумевшему посадить самолет с загоревшимся двигателем в аэропорту Уфы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба республиканского парламента.

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший 22 августа 2018 года рейс из Уфы в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за возгорания левого двигателя. На борту находились 202 пассажира, никто не пострадал. Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов спустя 7 минут после посадки.

"Командир воздушного судна Юрий Хорьговский, второй пилот Владимир Павленко и бортовой инженер Сергей Лакида награждены орденом Салавата Юлаева. Старший бортпроводник Ларита Мурадова, бортпроводники Евгения Егошина, Петр Михайлов и Руслан Тимербаев удостоены Почетной грамоты Республики Башкортостан", - говорится в сообщении.

Председатель парламента Башкирии Константин Толкачев поблагодарил экипаж за профессионализм и мужество, проявленные в чрезвычайной ситуации. Росавиация также представила экипаж к наградам, добавили в пресс-службе.

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