Додон: спасенные с помощью РФ молдавские летчики вернутся из Москвы домой, когда пожелают

КИШИНЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что молдавские летчики, спасенные с помощью РФ из трехлетнего плена в Афганистане, покинут Москву, где они проходят лечение, когда пожелают.

"Пилоты вернутся домой, когда посчитают нужным, они решили, что хотят пока лечиться там. Они могут вернуться в любой момент, их никто не держит", - сказал Додон в ходе прошедшей во вторник прямой линии на сайте "Одноклассники". Он отметил, что летчики уже встретились со своими родственниками, а также представителями молдавского правительства, которое требует вернуть их в Кишинев.

МИД Молдавии в понедельник пожаловался в несколько международных организаций, в том числе в ООН и Совет Европы, из-за того, что представители страны долгое время не могли встретиться с летчиками, проходящими курс лечения в Москве.

Об успешном завершении спецоперации по освобождению летчиков Лионела Буруянэ и Михая Крихана, которые находились в плену более трех лет, Додон объявил 11 февраля. Он поблагодарил руководство РФ и людей, которые занимались спасением. Сами летчики в интервью журналистам поблагодарили за свое спасение как РФ, так и президента Молдавии.

Затем была опубликована видеозапись встречи летчиков с представителями молдавского правительства в одной из московских больниц. Там пилоты отказались уезжать в Кишинев, выразив желание продолжить лечение в Москве. Один из них сказал, что за годы, проведенные в плену у террористов, они потеряли надежду на помощь со стороны молдавского кабинета.

Вертолет, выполнявший гуманитарную миссию по контракту с США, разбился в Афганистане 24 ноября 2015 года с 18 пассажирами и тремя членами экипажа. Двое членов экипажа - граждане Молдавии - оказались в плену у талибов ("Талибан", организация запрещена в РФ).