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Спецборт МЧС доставил из Ингушетии на лечение в Нижний Новгород пять тяжелобольных людей

Их повезут в Приволжский Федеральный медицинский исследовательский центр

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Самолет МЧС доставил пятерых тяжелобольных людей из Магаса на лечение в Нижний Новгород, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства.

"Сегодня спецбортом Ил-76 МЧС России доставлены пять тяжелобольных людей, из них трое детей, из Магаса Республики Ингушетия в Нижний Новгород. На протяжении полета пациентов сопровождали медики Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава", - сказали в ведомстве.

В Нижнем Новгороде пациентов доставят в Приволжский Федеральный медицинский исследовательский центр.

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РоссияИнгушетияНижегородская область
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