Кадыров: движение на ведущей к курорту "Кезеной-Ам" в Чечне дороге восстановят во вторник

ГРОЗНЫЙ, 19 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта на дороге Харачой - Кезеной-Ам, ведущей к одноименному курорту в горах Чечни, будет восстановлено во вторник. Об этом в своем канале в Telegram сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Как сообщили ранее ТАСС в региональном МЧС, движение автотранспортных средств на участке дороги Харачой - Кезеной-Ам запрещено с 17:00 18 февраля. Причиной стало ухудшение погодных условий: снежные заносы и плохая видимость. На отдельных участках дороги высота снежного покрова достигает 1,5-2 метра.

"В понедельник дорожные бригады смогли продвинуться на 24 км. Всего до Кезеной-Ам сейчас остается 11 км, в том числе два км с высотой снега, местами доходящей до двух метров. На месте имеется в достаточном количестве техника. Во вторник движение будет восстановлено", - написал Кадыров.

По словам главы Чечни, 17 февраля дорога до курорта была полностью расчищена, а часть людей вывезена, но из-за усилившегося снегопада эвакуация была приостановлена. "Самое главное - ни один человек не пострадал, все работники туристического комплекса и отдыхающие обеспечены питанием, медикаментами, имеются газ, свет, вода, тепло, телефонная связь", - добавил Кадыров.

Кезеной-Ам - крупнейшее высокогорное озеро Северного Кавказа, расположенное на границе Чечни и Дагестана на высоте 1 869 м над уровнем моря. На его берегу находится одноименный горнолыжный курорт, который включает в себя гостиницу, горнолыжную инфраструктуру, спорткомплекс, коттеджи, ресторан, лодочную станцию и пирс.