СМИ: митинг против антисемитизма собрал в Париже около 20 тыс. человек

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Масштабная акция против роста антисемитских настроений во Франции собрала во вторник вечером на парижской площади Республики около 20 тыс. человек. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на данные Социалистической партии.

Инициаторами проведения митинга выступили более десяти французских политических партий. В своем заявлении они выразили обеспокоенность участившимися актами антисемитизма в стране в последние годы и призвали французов выйти на улицы городов, чтобы продемонстрировать национальную сплоченность.

Многие участники митинга принесли с собой плакаты "Нет антисемитизму и ненависти!", "За национальное единство!", "Стоп насилию!". В парижской акции приняли участие премьер- министр Франции Эдуар Филипп, официальный представитель правительства страны Бенжамен Гриво, мэр столицы Анн Идальго, а также члены общественных объединений. Среди участников манифестации были и представители движения "желтых жилетов".

"Мы будем работать над законами, которые позволят нам принять все необходимые меры и строго наказать тех, кто совершает антисемитские действия", - подчеркнул премьер. Бывший президент страны Николя Саркози, присутствовавший на акции, выступил с осуждением "актов насилия" и заявил о том, что "они должны прекратиться".

Масштабные акции в этот вечер прошли также в Тулузе, Монпелье, Лилле, Ницце и других городах. В Страсбурге, согласно данным префектуры, на митинг вышли 1700 человек. Участники манифестации сообщили о намерении провести в следующий вторник еще одну аналогичную акцию на площади Шато.

Тревожная статистика

Согласно данным МВД Франции, в прошлом году в стране был зафиксирован 541 случай проявления антисемитизма, что значительно превышает показатель 2017 года (311).

В последние дни во Франции также было несколько инцидентов, получивших широкую огласку в СМИ. Так, 11 февраля на здании мэрии в 13-м округе Парижа (юго-запад города) была обнаружена свастика, оставленная неизвестными на двух находящихся там изображениях Симоны Вейль (1927-2017) - видного политика, бывшего министра, узника нацистских концлагерей. В тот же день неизвестные спилили два дерева, которые были посажены в парижском саду в память о молодом еврее марокканского происхождения Илане Халими. В 2006 году преступная группировка "Банда варваров" похитила его и пытала на протяжении почти месяца, в результате чего Халими умер.

Еще один акт антисемитизма был совершен в ночь на 19 февраля в Эльзасе. По сообщению префектуры Нижнего Рейна, неизвестные осквернили около 80 могил на еврейском кладбище к северо-востоку от Страсбурга. Прокуратура начала расследование данного инцидента.