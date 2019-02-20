В Алеппо идет активное восстановление древнего православного храма

АЛЕППО /Сирия/, 20 февраля. /ТАСС/. Работы по восстановлению древнего православного храма в сирийском Алеппо близки к завершению, и уже совсем скоро армянская Кафедральная церковь "Святых сорока мучеников" вновь откроет двери для прихожан, передает корреспондент ТАСС. Эта церковь была подорвана боевиками запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" в апреле 2015 года, заложившими взрывчатку в прорытые под фундаментом подземные тоннели.

"Объем работ был колоссальный: Коридор был разрушен полностью, пришлось строить его заново. Мы использовали сохранившиеся старые камни, собирали их и укладывали по новой. Это было самое сложное. Где-то на 70% здание находилось в руинах", - рассказывает инженер Габрис Тамасян.

В храме уже установлены новые двери и окна, завозятся скамейки, полностью восстановлен фасад, близятся к завершению отделочные работы, и церковь засверкает отполированными колоннами и капителями.

Восстановление церкви "Святых сорока мучеников" финансируется за счет пожертвований верующих армянской общины Алеппо. Не менее 150 тыс. человек внесли свой вклад в восстановление святыни. Планируется, что первая служба в храме пройдет уже в конце марта - начале апреля.

До войны в Алеппо проживали около четверти миллиона христиан, в городе насчитывалось не менее 45 действующих церквей. На сегодняшний день около половины из них разрушены и ждут своей очереди на реставрацию. Во время войны боевики многих террористических группировок в своей ненависти к иноверцам уничтожали христианские монастыри, соборы и храмы по всей стране, мародерствовали и оскверняли христианские святыни.

Патриарх Антиохийской православной церкви и всего Востока Иоанн Х заявил о разрушении более 120 храмов на территории Сирии. Теперь совместными усилиями христианам и мусульманам предстоит восстанавливать разрушенное и возвращать древнюю и великую историю Сирии.