Эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен в 38 регионах России

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в 38 российских субъектах, сообщается в среду на сайте Роспотребнадзора.

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"По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в 38 субъектах Российской Федерации, превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога заболеваемости ОРВИ по субъекту Российской Федерации - в 11 городах", - отметили в ведомстве.

С 11 по 17 февраля превышение эпидемических порогов заболеваемости среди детей от двух лет наблюдалось в 17 субъектах РФ, в возрастных группах от трех до шести и от семи до четырнадцати лет - в 32 и 27 субъектах, соответственно. Среди лиц старше 15 лет норма эпидемического порога превышена в 40 субъектах.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на настоящий момент прививки сделали 70,8 млн человек, из них 5,8 млн привито за счет средств работодателя.

По данным Росстата, население России на 1 января текущего года составляет 146,794 млн человек.