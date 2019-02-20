СМИ: в Бельгии около 30 человек продолжают получать пенсии, введенные Гитлером

ТАСС, 20 февраля. Порядка 30 граждан Бельгии до сих пор получают назначенную Гитлером в 1941 году пенсию за службу в войсках СС во время Второй Мировой войны. Об этом во вторник сообщает газета The Brussels Times.

Согласно ее информации, по приказу Гитлера, датированному 1941 годом, бельгийцы, примкнувшие к нацистским войскам во время Второй мировой войны, имеют право по сей день на получение немецких пенсий.

Данное дело вынесено на обсуждение парламентского комитета по иностранным делам.

"Имена этих людей известны немецкому послу [а Бельгии], однако федеральное правительство, которое многие годы не могло принять реформ в сфере финансов, не осведомлено о данных бельгийцах", - приводит издание текст резолюции, представленной к рассмотрению комитета.

Как сообщил газете De Morgen член "Группы памяти", включающей узников концентрационных лагерей Третьего рейха и их потомков, Алвин де Конинк, на протяжении 70 лет бельгийские нацисты получают пенсии в размере от €425 до €1275 в месяц. В то же время, отметил Конинк, бельгийцы, которых во время войны использовали в Германии как рабскую силу, получали компенсацию в размере лишь €50 ежемесячно.