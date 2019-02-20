СМИ: житель Ирландии выиграл в лотерею рекордные для республики €175 млн

ТАСС, 20 февраля. Житель Ирландии, имя которого не называется, стал обладателем крупнейшего в истории республики выигрыша в лотерею EuroMillions - более €175 млн. Об этом сообщила официальный представитель Национальной лотереи (НЛ) Мириам Донохью.

"Огромный выигрыш станет шоком для владельца билета", - заявила она в среду вещательной корпорации Би-би-си. Это 14-й по счету выигрыш представителей Ирландии, однако нынешний - рекордный для страны, сказала Донохью.

Предыдущим обладателем крупнейшего джекпота была Долорес Макнамара из Лимерика, которая выиграла в 2005 году €115 млн.

Генеральный директор Национальной лотереи Дермот Гриффин, в свою очередь, посоветовал участникам лотереи "безотлагательно проверить билеты и, в случае выигрыша, подписать билет с обратной стороны, сохранить его и связаться со штаб-квартирой НЛ, где счастливчику посоветуют, как действовать дальше".

Лотерея EuroMillions проводится в Европе с 2004 года. Изначально - в Испании, Франции и Великобритании. Позднее к ней присоединились Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксембург, Португалия, Швейцария и Лихтенштейн. По правилам лотереи, победитель имеет право остаться неназванным, что предпочитают делать подавляющее большинство европейцев, ставших в одночасье обладателями крупных сумм.