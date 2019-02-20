Забайкалье перейдет на новую систему обращения с ТКО не позднее 1 января 2020 года

В декабре 2018 года врио губернатора края Александр Осипов заявил, что регион возьмет отсрочку на год для перехода на новую систему обращения с ТКО. Он связал это с неготовностью к новой системе и риску неблагоприятных последствий как для природы, так и для местных жителей. Осипов отмечал, что полигоны и площадки в Забайкальском крае своевременно не выделены, многие вопросы правового характера не урегулированы, нет планов-графиков по большинству вопросов внедрения новой системы. В существующей ситуации введение новой системы, по его словам, могло привести лишь к росту тарифов.

"Минприроды края подготовило план мероприятий по переходу на новую систему обращения с ТКО, он утвержден распоряжением губернатора от 29 декабря 2018 года. Кроме того, между министерством и региональным оператором по обращению с ТКО подписано дополнительное соглашение, предусматривающее начало осуществления оператором деятельности <...> со дня вступления в силу приказа об утверждении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, но не позднее 1 января 2020 года. Таким образом, новая система обращения с ТКО будет внедрена в Забайкальском крае не позднее 1 января следующего года", - уточнил Романов.

Министерство определило шесть направлений работы по переходу на новую систему. В их число входит разработка и утверждение необходимых нормативных правовых актов и других документов, а также новой территориальной схемы обращения с отходами - она должна быть подготовлена до 1 сентября. Минприроды также координирует организацию работы регионального оператора, занимается экологическим просвещением населения.

Отдельное направление - создание необходимой инфраструктуры. По словам Романова, правительство края проводит работу по строительству полигонов ТКО на Байкальской природной территории - в Петровск-Забайкальском и Хилокском районах на западе Забайкальского края. Кроме того, в 2019 году региональный оператор создаст инфраструктуры для приема раздельно накопленных ТКО в муниципальных образованиях Забайкальского края с населением более 100 тыс. человек.

Романов добавил, что единый предельный тариф на услугу регионального оператора будет установлен региональной службой по тарифам. "Размер платы за услугу по обращению с ТКО определяется на основании нормативов накопления таких отходов, которые утверждаются по данным сезонных замеров, предоставленных органами местного самоуправления в соответствии с количеством человек, зарегистрированных на жилой площади. Тарифы могут устанавливаться с календарной разбивкой и дифференцироваться в порядке и по критериям, <...> определенным правительством РФ", - добавил он.