Около 11 тыс. кировских семей получат поддержку при покупке техники для цифрового ТВ

КИРОВ, 20 февраля. /ТАСС/. Порядка 11 тыс. семей, включая многодетные, малообеспеченные, а также с детьми-инвалидами, получат субсидии на приобретение спутникового оборудования, которое позволит им смотреть 20 цифровых каналов двух мультиплексов. На эти цели в бюджете потребуется предусмотреть порядка 12 млн рублей, сообщил ТАСС в среду министр информационных технологий и связи региона Юрий Палюх.

Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, переход будет поэтапным, он начался в феврале и завершится в июне. В Кировской области аналоговое вещание будет отключено 15 апреля. С запуском сети цифрового вещания граждане бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Для приема цифрового эфирного ТВ нужны дециметровая антенна и телевизор с тюнером DVB-T2, если телевизор старше 2014 года выпуска, то потребуется также цифровая приставка.

"В Кировской области для льготных категорий граждан предусмотрены выплаты из бюджета на покупку оборудования: за приобретение цифровой приставки - до тысячи рублей, спутникового оборудования - до 6 тыс. рублей. Льготы смогут получить многодетные и малообеспеченные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, всего в регионе 7857 семей первой категории и 3178 семей - второй. По нашим расчетам, если брать две эти льготные категории, потребуется порядка 12 млн рублей на выплаты", - сказал Палюх.

Он пояснил, что список льготных категорий граждан, которые могут получить выплаты, муниципалитеты могут расширить по своему усмотрению. Выплаты будут осуществляться за счет средств муниципальных бюджетов на оборудование, купленное в период с 1 января 2018 года, заявления на получение поддержки можно подать через многофункциональные центры.

"Тарелки" со скидками

Кроме того, по словам Палюха, все жители населенных пунктов, где нет возможности приема сигнала цифрового телевидения, смогут купить спутниковое оборудование по льготной цене. "Министерство подписало соглашение с группой компаний МТС и ООО "НТВ-Плюс" о предоставлении специальных цен на спутниковые "тарелки" жителям таких населенных пунктов, оборудование будет стоить 4,5 тыс. рублей, в эту сумму не входит стоимость монтажа, на это потребуется еще 1 - 1,5 тыс. рублей. Особенность указанных комплектов приема спутникового телевещания - отсутствие абонентской платы за просмотр 20 обязательных общедоступных телеканалов, что отвечает требованиям федерального законодательства", - пояснил Палюх. Он уточнил, что всего в Кировской области в 277 населенных пунктах прием цифрового ТВ доступен только при наличии спутникового оборудования.

В настоящее время покрытие цифровым телевидением обеспечено для 98,6% населения Кировской области. Местным жителям в цифровом формате доступны первый и второй мультиплексы - пакет из двадцати бесплатных телеканалов, 1,4% населения области, проживающего вне зоны приема сигнала цифрового телевидения, могут пользоваться услугами спутниковых телевещателей.

"Цифра" в три этапа

Переход на цифровое телевещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, отключение аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, пройдет в три этапа. 11 февраля аналоговый сигнал уже отключили в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях, а также в Чечне, 15 апреля аналог отключат в 20 регионах, в том числе в Москве, Подмосковье, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Новгородской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, на Сахалине, в Ставрополе, в Удмуртии, Чувашии, Ямало-Ненецком автономном округе, а 3 июня - в остальных российских регионах.