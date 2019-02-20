Сотрудников вуза в Волгограде наказали за фиктивное обучение дочери проректора

ВОЛГОГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Несколько сотрудников одного из университетов Волгограда привлечены к дисциплинарной ответственности из-за фиктивного обучения в вузе дочери первого проректора. Об этом сообщили в среду журналистам в прокуратуре Волгоградской области.

"Как установлено в ходе надзорной проверки, в период с 2017 по 2018 год на экономическом факультете очно на бюджетной основе проходила обучение дочь первого проректора вуза. При этом одновременно девушка также проживала и обучалась в образовательном учреждении на территории Федеративной Республики Германия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что во время обучения студентке волгоградского вуза выставлялись отметки "отлично". При этом в даты сдачи зачетов и экзаменов девушка на территории региона отсутствовала. "По результатам прокурорской проверки в адрес ректора вуза внесено представление об устранении выявленных нарушений, по итогам рассмотрения которого четыре виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - отметили в пресс-службе.

В надзорном ведомстве добавили, что после проверки девушка переведена на заочную форму обучения в волгоградском вузе. Прокуратура также организовала процессуальную проверку.