Ростовские власти разберутся с увольнением чиновника за попытку "стереть" свалку с фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области выясняют обстоятельства увольнения чиновника из Семикаракорского района региона за попытку отредактировать фотографии, где изображены мусорные свалки. Об этом в среду сообщил ТАСС министр ЖКХ региона Андрей Майер.

Ранее сообщалось, что в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) пришли отчеты о ликвидации трех нелегальных свалок в Семикаракорском районе области, сигнал о которых поступил на "Интерактивную карту свалок". После проверки присланных фотографий оказалось, что они отредактированы в фоторедакторе и свалки "ликвидированы" только на снимках. Сообщалось, что впоследствии ответственного за это чиновника в районе уволили.

"По увольнению разберемся, надо уточнить. Но мы на межведомственной комиссии разбирали этот случай и как отрицательный пример приводили всем районам области <…> Задачи ставили муниципалам, каким образом им необходимо работать и отчитываться", - сказал Майер.

Интернет-ресурс "Интерактивная карта свалок" запустили активисты ОНФ в январе 2017 года для борьбы с нелегальными свалками. С января 2017 года на этот ресурс поступило более 24 тыс. обращений о нелегальных свалках, из которых более 12 тыс. ликвидировано.