Севастопольскую ТЭЦ могут модернизировать в ближайшее время

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Севастополя планируют модернизировать старую ТЭЦ и переориентировать ее на выработку теплоэнергии после запуска на полную мощность Балаклавской ТЭС, сообщил в среду ТАСС губернатор Дмитрий Овсянников.

"Есть проект реконструкции Севастопольской ТЭЦ. Учитывая, что там производится еще и тепло, мы обсуждаем, каким образом будет проходить реконструкция", - сказал он.

По словам Овсянникова, сейчас станция поставляет в город электроэнергию, однако с текущим оборудованием это нерентабельно.

"По сути дела, это инвестиционный проект, который должен быть реализован в ближайшее время - мы не можем оставить без тепла жителей многоквартирных домов", - добавил губернатор.

Новая Балаклавская ТЭС должна заработать в полном объеме уже в 2019 году. Она будет способна обеспечить пиковую нагрузку до 280 мВт. Два блока электростанции будут давать до 470 мВт, излишки энергии будут поставляться в соседнюю Республику Крым.

Севастопольская ТЭЦ была запущена в январе 1937 года, во время Великой Отечественной войны частично разрушена. После освобождения Севастополя от эвакуации вновь восстановлена. ТЭЦ использовалась для энергоснабжения Севастополя, объектов Черноморского флота и городов Крыма.