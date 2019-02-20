Сотрудники ФСБ провели обыски у депутата Заксобрания Ленобласти по делу о мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Оперативники УФСБ по Петербургу и Ленинградской области провели обыски у депутата Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Караваева по делу о мошенничестве с землей во Всеволожском районе. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее по делу следователи опросили главу администрации муниципального образования Мурино Всеволожского района Ленинградской области Валерия Гаркавого, который получил статус свидетеля.

"Обыски прошли в квартире Караваева. Оперативные мероприятия связаны с махинациями с земельными участками во Всеволожском районе", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сказали, что управление не комментирует данную информацию. Собеседник агентства в правоохранительных органах уточнил, что на данный момент депутат Караваев не задержан, он общается со следователями.