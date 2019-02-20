Глава московской полиции просит поддержать инициативу МВД об обязательной дактилоскопии

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Начальник Главного управления МВД РФ по Москве Олег Баранов попросил законодателей поддержать инициативу МВД по проведению обязательной дактилоскопии для всех въезжающих на территорию России иностранцев.

"Хочу обратиться с предложением поддержать законодательную инициативу, прорабатываемую на сегодняшний день МВД РФ, по обязательному дактилоскопированию всех иностранных граждан, въезжающих в РФ", - сказал он, выступая в среду на заседании Московской городской думы.

С 1 июля 2019 года МВД России запланировало ввести обязательную дактилоскопию и фотографирование для всех иностранных граждан, въезжающих в Россию более чем на месяц без визы.

Как пояснил Баранов, отпечатки пальцев в обязательном порядке сейчас берут только у трудовых мигрантов, кроме граждан Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. "Таким образом, каждое третье преступление, совершенное иностранцами в столице, совершено выходцами из этих стран, что составляет 2 тыс. преступлений (по данным за 2018 год - прим. ТАСС)", - добавил он.