Все воевавшие за Абхазию добровольцы из Адыгеи получат медаль "За Победу"

МАЙКОП, 20 февраля. /ТАСС/. Порядка двухсот добровольцев из Адыгеи, воевавших за независимость Абхазии от Грузии в 1992-1993 годах, получат государственную награду закавказской республики - медаль "За Победу". Ее уже получили 32 ветерана и первый президент Адыгеи Аслан Джаримов, внесший весомый вклад в укрепление государственности Абхазии; награды в рамках визита в Адыгею вручили секретарь абхазского Совбеза Мухамед Килба и помощник президента Абхазии Муаед Афаунов.

"Делегация Абхазии прибыла в Адыгею, чтобы вручить государственную награду - медаль "За Победу" участникам боевых действий в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Сегодня эта награда, согласно указу президента Рауля Хаджимбы, вручена 32 добровольцам Адыгеи. В целом в ближайшие дни ее получат все 200 жителей республики, воевавших за независимость страны, либо их родственники", - сообщили в среду в пресс-службе главы российского региона.

Со своей стороны, глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что давние связи между Адыгеей и Абхазией позволяют и сейчас выстраивать взаимовыгодные отношения. "Сегодня Абхазия держит курс на динамичное развитие, и мы считаем крайне важным продолжать расширять наше сотрудничество", - приводит пресс-служба слова Кумпилова. На встрече абхазской делегации с главой республики были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшей поддержки ветеранов войны и семей погибших, отдельно был рассмотрен вопрос соцвыплат участникам боевых действий.

В боевых действиях в Абхазии в 1992-1993 годах приняли участие порядка двухсот добровольцев из Адыгеи, девять человек погибли - Адам Хуаде, Мурат Шовгенов, Аслан Муков, Сергей Диколенко, Сергей Крынин, Рамазан Барчо, Рустем Хабаху, Казбек Нехай и Алихан Хатков. Госнаградами Абхазии награждены 33 добровольца из Адыгеи, из них орденом Леона - 13 человек, медалью "За отвагу" - 19 человек. Погибший на Гумистинском фронте Адам Хуаде посмертно стал Героем Абхазии, памятник ему установлен в адыгейском ауле Гатлукай.

Учрежденная еще в декабре 1992 года медаль "За Победу" была выпущена только спустя четверть века - к 25-летию Дня победы и независимости, который отмечался 30 сентября 2018 года. Этой медалью в Абхазии награждаются все участники боевых действий.