Суд привлек к обязательным работам директора ижевского лагеря за массовое отравление детей

ИЖЕВСК, 20 февраля. /ТАСС/. Директор ижевского детского лагеря, в котором в июле 2018 года произошло массовое отравление детей, признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, он привлечен к обязательным работам. Об этом в среду сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

"Октябрьским районным судом Ижевска осужден 44-летний житель города Ижевска, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей"). Судом ему назначено наказание в виде 320 ч. обязательных работ, кроме того, удовлетворены иски потерпевших о возмещении ущерба", - говорится в распространенном сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, директор предприятия организовал отдых детей на базе арендованного им детского оздоровительного лагеря "Волна" в Ижевске без разрешительных документов и соответствующего согласования с контролирующими органами, принял на работу поваров и кухонных работников, часть из которых оказалась носителями норовирусной инфекции, без медицинских книжек.

Согласно материалов дела, когда дети заболели, руководство лагеря попыталось скрыть это обстоятельство и за медпомощью обратилось только на следующее утро. Всего потерпевшими по делу были признаны 12 человек, вину в совершенном преступлении подсудимый не признал.

Ранее сообщалось, что вечером 7 июля около 20 детей, отдыхавших в лагере "Волна" в Удмуртии, обратились в медпункт с жалобами на тошноту и рвоту. После ЧП лагерь был закрыт. По факту отравления детей была начата доследственная проверка.