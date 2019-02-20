Путин заявил, что около 90 тыс. мест в яслях появятся в 2019 году

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Около 90 тыс. мест должно появиться в российских яслях в 2019 году, всего за три года их число должно превысить 270 тыс. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Чтобы родители могли работать, учиться, быть счастливыми, получать удовольствие от отцовства и материнства, мы уже обеспечили практически повсеместную доступность детских садов. Но до конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями, создать в них не менее 270 тыс. новых мест, включая негосударственный сектор, причем 90 тыс. мест должно быть создано уже в этом году, - сказал Путин.

По словам президента, на эти цели из федерального и регионального бюджетов в течение трех лет будет направлено 147 млрд рублей. При этом он подчеркнул, что "запись в ясли, детские сады, оформление льгот и пособий, налоговых вычетов должно происходить без заполнения лишних бумажек и походов по инстанциям".