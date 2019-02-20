Путин поставил задачу ускорить развитие паллиативной помощи

"Важнейший вопрос, который имеет не только медицинское, но и социальное, общественное, нравственное измерение, - это организация паллиативной помощи. По оценкам, в ней нуждаются до 800 тыс. человек, а волонтеры мне говорили, что, может быть, и миллион. <…> Знаю, что вчера депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправки в законодательство о паллиативной помощи. Прошу как можно быстрее завершить работу над законопроектом в целом", - заявил глава государства в послании Федеральному Собранию.

По словам Путина, в дальнейшем, после оценки того, как законодательство о паллиативе будет действовать на практике, могут быть внесены и другие изменения. "При необходимости оперативно внесем коррективы, обязательно учитывая позицию волонтеров, врачей, социальных работников, представителей общественных и религиозных объединений, благотворителей - всех, кто давно, от сердца, занимается оказанием паллиативной помощи", - сказал президент.

Путин также отметил, что помощь людям, нуждающимся в долговременном уходе и в стационаре, и дома, должна стать адресной, настроенной на потребности конкретной семьи, конкретного человека. "Кому-то помочь в бытовых вопросах, привлечь патронажную службу, сиделку, а где-то обучить родственников медицинским и иным навыкам", - уточнил президент, добавив, что такая работа уже началась в прошлом году в Волгоградской, Костромской, Новгородской, Псковской, Рязанской и Тульской областях. "За четыре года [индивидуальные принципы поддержки] нужно внедрить по всей стране", - подчеркнул он