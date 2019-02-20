Путин: все школы через два года должны быть переведены на современные условия обучения

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Все российские школы должны быть переведены на современные условия обучения через два года. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"Доля школ с современными условиями обучения выросла с 12% в 2000 году до 85% в 2018 году. Но порядка 200 тыс. ребят все еще ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации, это меньше 1,5% школьников. Но если их родители видят, что их ребенок учится в таких условиях, то все слова о справедливости, о равных возможностях, этих людей только раздражают. Обращению внимание глав регионов, где есть такие школы: за два года проблему полностью решить", - сказал Путин.

Президент также призвал правительство РФ поддержать регионы, где нет собственных возможностей для решения этого вопроса.

Кроме того, Путин отметил, что в лучших столичных и региональных вузах растет число студентов из небольших населенных пунктов. "По данным международных исследований, ученики наших начальных и старших классов добиваются хороших результатов и в гуманитарных, и точных науках. Мы с вами видим по конкурсам, различным универсиадам, которые проводятся в этой сфере. Все это показатели качественных изменений в школьном образовании", - добавил Путин.

Президент также заявил, что высокоскоростной интернет должен появиться во всех российских школах до конца 2021 года.

"Перед нами задачи нового уровня - к концу 2021 года все школы России должны иметь не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет", - сказал он.

По словам главы государства, скорость интернета, по сравнению с показателями 2006 года, должна вырасти в сотни раз. "В 2006 году при подключении школ к интернету ориентировались на скорость доступа в 128 килобит в секунду, сейчас нужно 50 или 100 мегабит в секунду. То есть эта скорость должна вырасти минимум в 400 раз", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что появление высокоскоростного интернета позволит обеспечить доступ к урокам и лекциям известных преподавателей, эффективнее готовиться к конкурсам и олимпиадам и осуществлять совместные проекты между образовательными учреждениями разных регионов.

Образовательные стандарты

Государственные образовательные стандарты должны отражать приоритеты научно-технологического развития страны, заявил президент.

"Должно меняться содержание образования. В государственных стандартах и программах важно отразить приоритеты научно-технологического развития страны", - сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что "в федеральные перечни школьных учебников нужно включать действительно лучшие издания".