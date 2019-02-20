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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Пособия по уходу за детьми с инвалидностью с 1 июля повысят до 10 тыс. рублей

Сейчас пособия по уходу за детьми с инвалидностью составляют 5,5 тыс. рублей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пособия по уходу за детьми с инвалидностью с 1 июля повысят до 10 тыс. рублей. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

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"Сегодня пособия по уходу за детьми с инвалидностью всего 5,5 тыс. рублей. Предлагаю с 1 июля текущего года повысить их до 10 тыс. рублей", - сказал Путин.

По данным Федерального реестра инвалидов, на 1 января 2019 года в России проживают 670 тыс. 86 детей-инвалидов, или 5,3% от общего числа людей с инвалидностью.

Статистика, какое количество из них проживают в семьях, в России не ведется.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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