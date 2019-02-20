МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пособия по уходу за детьми с инвалидностью с 1 июля повысят до 10 тыс. рублей. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"Сегодня пособия по уходу за детьми с инвалидностью всего 5,5 тыс. рублей. Предлагаю с 1 июля текущего года повысить их до 10 тыс. рублей", - сказал Путин.

По данным Федерального реестра инвалидов, на 1 января 2019 года в России проживают 670 тыс. 86 детей-инвалидов, или 5,3% от общего числа людей с инвалидностью.

Статистика, какое количество из них проживают в семьях, в России не ведется.