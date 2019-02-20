Во всех обесточенных из-за непогоды селах Дагестана восстановили электроснабжение

МАХАЧКАЛА, 20 февраля. /ТАСС/. Специалисты восстановили подачу электричества во все села Республики Дагестан, которые оставались без света из-за непогоды. Об этом в среду сообщается на сайте республиканского ГУ МЧС РФ.

"По состоянию на 12:00 20 февраля 2019 года все аварийно-восстановительные работы по электроснабжению завершены. Отключенных потребителей нет", - говорится в сообщении.

Во вторник сообщалось, что с 9 утра из-за неблагоприятных погодных условий (ветер 22-25 м/с, снег) в республике происходили массовые аварийные отключения в распределительных сетях. Сообщалось, что без электроснабжения остались бытовые потребители 38 населенных пунктов Дагестана - около 15 тыс. человек. Позднее сообщалось о 107 населенных пунктах в семи районах республики, которые остались без электроснабжения, отключенная мощность составила 24,8 МВт. Основная причина отключений - ураганный ветер с порывами до 25 м/с и метель в отдельных горных районах.

В Махачкале штормовой ветер оставил без света и воды один из трех районов города - Ленинский, повалил около десяти деревьев, которые повредили несколько автомобилей. Кроме того, жители Дагестана в соцсетях сообщали, что сильный ветер снес крышу строительного колледжа в Махачкале, а в Каспийске на улице Халилова на три машины упали камни балкона с десятого этажа. Также сообщалось, что в Каспийске от ветра снесло стену жилого дома и вырвало деревья.