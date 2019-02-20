Папа Римский назвал "другом дьявола" тех, кто обвиняет церковь

ВАТИКАН, 20 февраля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск критически высказался о тех, кто обвиняет церковь. С таким заявлением он обратился к паломникам, передает агентство ANSA.

"Нельзя жить, постоянно обвиняя и обвиняя церковь. Кто в Библии зовется главным обвинителем - дьявол! И те, кто свою жизнь проводят в обвинениях, не назову их детьми дьявола, потому что их у него нет, но они его друзья и родственники", - сказал Франциск.

Он привел в пример падре Пия, который искренне любил церковь со всеми ее недостатками. "Церковь - невеста Христа, но мы, ее дети, грешники. Тот, кто любит церковь, умеет прощать, потому что знает, что сам грешен и нуждается в прощении бога", - продолжил он. "Можно говорить о проблемах, чтобы решить их, но делать это с любовью, иначе это - дело дьявола", - добавил Папа Римский.

Такое заявление было сделано в преддверии большого съезда католических иерархов, на котором будет обсуждаться защита несовершеннолетних в церкви. Другими словами, эта встреча, объявленная Папой Франциском, посвящена проблеме педофилии среди священников. Нынешний глава Римско-католической церкви признал не только наличие проблемы, но и то, что до сих пор было мало сделано для ее решения. Франциск неоднократно встречался с жертвами священников-педофилов и публично просил прощения за их преступления.

При этом многие ассоциации жертв, большинство из которых американские, продолжают обвинять и уличать церковь и требовать отлучения от служения не только священников-педофилов, но и всех вышестоящих иерархов, которые покрывали эти преступления.