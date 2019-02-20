Единороссы заявили, что сделают все для скорейшего принятия инициатив Путина по демографии

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" сделает все для скорейшего принятия законопроектов, направленных на реализацию озвученных в послании Федеральному собранию инициатив президента РФ Владимира Путина в сфере демографической поддержки. Об этом заявила в среду ТАСС депутат Госдумы, первый заместитель секретаря генсовета "Единой России", отвечающий за законопроектную деятельность в партии, Ольга Баталина.

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"Новые меры демографической поддержки потребуют изменения законодательства. "Единая Россия" сделает все, чтобы они были приняты в самые короткие сроки", - сказала Баталина.

Она подчеркнула, что президент предложил беспрецедентные меры поддержки семей с детьми и стимулирования рождаемости. "Существенно увеличится число семей, которые получат ежемесячные финансовые выплаты на первого и второго ребенка", - отметила политик, добавив, что размер выплаты зависит от прожиточного минимума на ребенка в регионе - от 8 тыс. до 22 тыс. рублей.

"Для многодетных семей, помимо финансовой поддержки, критичен жилищный вопрос, - продолжила она. - Для них вводятся годовые ипотечные каникулы и семейный жилищный вычет - 450 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей будет списываться из суммы ипотечного кредита". "Вместе с материнским капиталом это уже почти 1 млн рублей, - обратила внимание депутат. - Сама семейная ипотека станет еще доступнее - 6% на весь период погашения кредита".

"Принцип "больше детей - меньше налогов" напрямую влияет на уровень жизни семей с детьми", - подчеркнула также Баталина, указав, что "серьезно уменьшаются размеры налога на имущество и земельного налога". "Предложенный президентом системный пакет мер демографической поддержки с прямыми поручениями и конкретными сроками - очень точный ответ на ожидания семей с детьми", - уверена она.

Первый замсекретаря генсовета "Единой России" назвала послание "очень доверительным". "Президент обратился к гражданам с понятными, ожидаемыми вопросами и их конкретными решениями", - заключила она.