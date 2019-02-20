Снимки двух российских фотографов вошли в число претендентов на победу в World Press Photo

ГААГА, 20 февраля. /ТАСС/. Снимки двух российских фотографов - Дианы Маркосян и Алены Кочетковой - отобраны в качестве претендентов на победу в World Press Photo. Об этом объявили в среду организаторы международного конкурса.

Маркосян претендует на победу в категории "Проблемы современности" с фотографией "Кубанита". На снимке изображена девушка по имени Пура, разъезжающая по одному из районов Гаваны в розовом кабриолете 1950-х годов, пока местные жители собираются на празднование ее 15-летия.

В латинской культуре эта дата является особенной и символизирует превращение девочки в женщину, ее готовность к вступлению в брак. По этому случаю семья обычно организует роскошное празднование, а сама девушка одевается как принцесса из сказки. Для Пуры праздник является особенным еще и потому, что несколько лет назад врачи диагностировали у нее опухоль головного мозга и заявили, что она не доживет до 13 лет.

Снимок Алены Кочетковой является автопортретом и называется "Когда я была больна". Он претендует на победу в категории "Портреты". На фотографии девушка изображена у себя дома сидящей к зрителю спиной. Перед ней стоит тарелка с борщом, когда-то ее любимым блюдом, однако сейчас она даже не может смотреть на него из-за того, что проходит лечение от рака.

"Кочеткова сделал этот автопортрет после операции и химиотерапии, когда она, даже зная всю жизненную важность приема пищи, ела с большим трудом. Фотографирование являлось не только способом поделиться непростой личной историей в надежде поддержать других людей, у которых диагностирован рак, - говорится в описании к снимку. - Занятие любимым делом также стало символом принятия тяжелых испытаний, выпавших на ее долю".

В соответствии с правилами конкурса, на данном этапе организаторы World Press Photo назвали лишь претендентов на победу в каждой из восьми категорий, а также шесть снимков, претендующих на титул "Фотография года". Сама церемония объявления победителей пройдет 11 апреля в Амстердаме, в ее ходе станет известно, какое место - первое, второе или третье - получили снимки россиянок в своих категориях.

World Press Photo является самым престижным международным конкурсом фотографов, ведущим свою историю с 1955 года. Его цель - поддерживать и развивать высокие стандарты в фотожурналистике и фотодокументалистике. В ходе отбора в этом году члены жюри просмотрели почти 79 тыс. снимков, сделанных 4,7 тыс. фотографами из 129 стран. В число претендентов на победу в общей сложности вошли 43 фотографа из 25 стран.