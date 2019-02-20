Памфилова опровергла информацию о допуске наблюдателей на выборы только в регионе прописки

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова опровергла информацию о том, что наблюдатели на выборах смогут работать только в том регионе, где они официально зарегистрированы.

Накануне прошло заседание рабочей группы при администрации президента РФ по совершенствованию избирательного законодательства. В частности, было принято решение упростить правила работы наблюдателей на всех выборах по аналогии с президентскими. Вместе с тем издание "Фонтанка" написало, что наблюдатели смогут работать только в регионах, где прописаны.

"Ни о каких ограничениях, которые бы нарушали Конституцию РФ, речь не идет. Я не знаю, кто это домышляет и выдумывает", - сказала она в среду ТАСС.

Памфилова добавила, что "все предложения, которые рассматривались вчера на рабочей группе, готовил ЦИК на основе согласования со всеми заинтересованными сторонами".