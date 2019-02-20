Власти США предостерегли от попыток омоложения с помощью переливания плазмы крови

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Федеральное Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) предостерегло пожилых американцев от попыток омолодиться с помощью переливания плазмы крови от доноров в возрасте 16-25 лет.

"FDA осведомлено о том, что в ряде штатов частные фирмы предлагают такую услугу, как переливание плазмы крови от молодых доноров, предположительно, с целью противодействия возрастным недугам. Среди них - потеря памяти, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера, порок сердца <...> Нас тревожит использование плазмы в подобных целях. Нет никаких доказательств пользы переливания плазмы от молодых доноров для лечения, профилактики и предотвращения возрастных заболеваний", - подчеркнуло ведомство в своем заявлении, распространенном во вторник.

"Недобросовестные компании делают на этом тысячи долларов", - добавило FDA. "Переливания плазмы могут сопровождаться инфекционными, аллергическими, респираторными и кардиоваскулярными рисками", - указали в ведомстве.

По данным телекомпании ABC, стремление омолодиться с помощью плазмы набирает в США популярность. Цена за одну стандартную (около 250 мл) порцию плазмы при предоставлении такой услуги достигает $8 тыс. "Ее можно заказать на сайтах некоторых медицинских фирм через личный кабинет, причем для этого не требуется какое-либо обследование пациента", - отметил телеканал.

Плазма - жидкая часть крови, в которой взвешены ее форменные элементы (эритроциты, лейкоциты и тромбоциты). У взрослого человека она составляет от половины до 60% объема крови.